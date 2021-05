Vanaf zaterdag 8 mei mag de horeca opnieuw open. Daarom zal de gemeente Pelt op de plaatsen waar het nodig is, opnieuw extra ruimte ter beschikking stellen van cafés en restaurants. Pelt wil zo de uitbaters ondersteunen bij de uitbating van sfeervolle en tegelijk veilige terrassen. De gemeente sluit een aantal straten af, om zo de horeca-uitbaters extra terrasruimte te geven. De regeling gaat in op 8 mei. Het gedeelte Kerkstraat tussen de Koning Albertlaan en de Pastorijstraat wordt vanaf 8 mei permanent afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. In de voormiddag zijn leveringen toegestaan. De Kloosterstraat wordt dagelijks van 13.00 tot 23.00 uur afgesloten tussen het Sooi Willemsplein en de Kerkstraat. De Rodenbachlaan wordt permanent afgesloten tussen het Lindepaadje en de Kerkdijk. Behalve voor fietsers en voetgangers is doorgaand verkeer op deze locaties niet mogelijk. De parking voor de parochiezaal van Holheide en een gedeelte van de parking in de Schuttersboomstraat worden permanent afgesloten voor de plaatsing van horecaterrassen. De maatregelen zijn van kracht tot en met 31 oktober 2021.De Korte Heerstraat zal ter hoogte van de Heerstraat in de maanden juli en augustus permanent afgesloten zijn voor alle verkeer. In juni en september is de weg afgesloten vanaf 17.30 uur en blijft hij open op dinsdag en woensdag. De private parking van de apotheek blijft steeds bereikbaar via het Koning Boudewijnplein.Deze maatregelen moeten mee garantie bieden op een veilig en aangenaam horecabezoek, op café en op straat. "We houden daarbij de vinger aan de pols. Indien er elders nog maatregelen blijken nodig te zijn, dan zullen we ook hier verder in overleg gaan met de uitbaters." Hoge besmettingscijfersDe gemeente wil op deze manier haar bijdrage leveren om de centra terug te laten bruisen van gezelligheid en beleving. Pelt, als dé horeca-gemeente van Noord-Limburg, is zich terdege bewust van de zware periode die de uitbaters doormaken en wil zich met de maatregelen van zijn beste kant laten zien. "Eindelijk kunnen we elkaar weer ontmoeten. Maar laten we daarbij ons gezond verstand gebruiken en het vooral veilig houden. Het aantal besmettingen in Pelt ligt voorlopig nog zorgwekkend hoog."