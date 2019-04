Verlies tegen Antwerp is geen man overboord voor Racing Genk

In TVL Sportcafé krijgen we straks het bezoek van Kathleen Smet. In Het Moment gaan we met de voormalige triatlete terug naar de Spelen van 2004 in Athene. Toen strandde Smet op de meest ondankbare plaats, de vierde, nadat ze in de slotfase nog voorbijgelopen werd door de Oostenrijkse Kate Allen. Allen liep zelfs nog naar het goud en dat is nog altijd een Olympische titel met een reukje aan.