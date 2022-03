Verloren trouwring na meer dan 40 jaar terug bij Mia uit Genk

Met 2.678 stemmen is Elke Miny verkozen tot Genkenaar van het jaar. De lokale radio GRK maakte het nieuws gisteren bekend tijdens een live uitzending. Elke Miny mocht de prijs van burgemeester Wim Dries in ontvangst nemen. Er waren vijf genomineerden, maar met 47 procent van de stemmen liet ze haar concurrenten ver achter zich. Elke Miny zet zich in haar vrije tijd in voor mensen in nood. Zo was ze één van de eersten die in de getroffen gebieden zoals Pepinster hulp ging bieden.