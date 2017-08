Vermiste Andy Peetermans uit Heers dood teruggevonden

Politie CARMA voerde zondag 13 augustus een huiszoeking uit in een woning in de Neerzijstraat in Genk. De politie trof in een voertuig in de tuin meerdere verdovende middelen aan. Een 24-jarige Genkenaar werd aangehouden. In de nacht van zaterdag op zondag kreeg de politie een melding van een mogelijke inbraak op de Neerzijstraat. Ter plaatse trof de politie een verdachte wagen met vier inzittenden aan. Deze vier personen zijn voor verhoor meegenomen naar het commissariaat. Politie CARMA voerde een huiszoeking uit. In een voertuig vond men een aanzienlijke hoeveelheid drugs en materialen die kunnen wijzen op drugshandel. De vier verdachten werden gearresteerd. Een 18-jarige en een 24-jarige man, beiden uit Genk, zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren. Deze besloot om de 24-jarige man aan te houden.