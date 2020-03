Vernieuwd Z33 en C-Mine presenteren designtentoonstelling Victor Papanek

Rock Herk maakt vandaag zijn eerste namen bekend voor editie 38. Onder andere Noordkaap, Black Box Revelation en Goose Nonstop tekenen eind juli present in Herk-de-Stad. Het affiche van Rock Herk 2020 ziet er voorlopig als volgt uit: Op vrijdag 17 juli zullen Crooked Steps, Noordkaap, Black Box Revelation en The Subs het hoofdpodium onveilig maken. In de Club treden Danko Jones, Godflesh, Author & Punisher en Goe Vur In Den Otto op. Raveyards speelt een optreden op straat, tussen de twee grote podia in. Mister Critical en Up to Eleven voorzien de Dj-sets in de Dansbaar. Op zaterdag 18 juli zullen Goose Nonstop, Equal Idiots, Newmoon en The Radar Station optreden op het hoofdpodium. Het afscheidnemende Raketkanon en de Limburgers van Peuk spelen die dag in de Club. Op straat kan u gaan kijken naar Beraadgeslagen en Hoffman. Mister Critical, Up to Eleven, Willy Organ, Susobrino en Bjeor treden op in de Dansbaar. Ticketprijzen lichtjes gestegen De ticketprijzen zijn dit jaar lichtjes gestegen. Voor een combiticket betaal je nu 56 euro (4 euro meer). Een dagticket kost nu 37 euro (1 euro meer). De early-bird tickets waren vorige week al in een uur uitverkocht. De afgelopen jaren was Rock Herk altijd uitverkocht.