Vernieuwde snelweg in Beringen vanaf zaterdag open voor verkeer

Bij de start van het nieuwe schooljaar roept de politie Limburg Regio Hoofdstad weggebruikers op om extra voorzichtig te zijn in de buurt van schoolomgevingen. De politiezone zelf zal opnieuw extra aanwezig zijn aan de schoolpoorten en snelheidscontroles houden. Te snel rijden en verkeerd parkeren zijn de twee gevaarlijkste fouten die je als bestuurder kan maken in de omgeving van een school. Jongere kinderen kunnen het verkeer nog niet goed genoeg inschatten waardoor een aanrijding snel gebeurd kan zijn. Daarnaast creëren voertuigen die geparkeerd staan op het trottoir gevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers. “Daarom vragen wij aan het begin van dit nieuwe schooljaar opnieuw aan alle ouders en andere weggebruikers om hun rijgedrag aan te passen in de buurt van scholen,” zegt korpschef Philip Pirard. De politie stelde vast dat tijdens de coronaperiode veel mensen de fiets herontdekt hebben. “We hopen dat ze ook tijdens het schooljaar vaker voor de tweewieler kiezen.” Extra controles Ook zal de politie vanaf morgen weer strenger controleren in de schoolomgevingen. Wijkinspecteurs zullen aanwezig zijn aan de schoolpoorten om toezicht te houden en, indien nodig, op te treden tegen verkeersinbreuken. “Ook onze snelheidscontroles in de zone 30 worden terug opgestart,” zegt korpschef Pirard. “Het afgelopen schooljaar hebben we helaas 549 bestuurders betrapt die te snel reden in de buurt van één of meerdere scholen. Hopelijk doen we dit jaar beter.” Zichtbaarheid in het verkeer Ook vraagt de politiezone aan fietsers en voetgangers om ervoor te zorgen dat ze goed zichtbaar zijn in het verkeer. Daarom deelt de politie LRH bij het begin van het schooljaar fluorescerende boekentaslabels uit aan alle kinderen die naar het eerste leerjaar gaan. In het najaar lanceert de politiezone een campagne rond het dragen van fluo.