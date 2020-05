Verpleegkundigen eisen betere verloning en erkenning als zwaar beroep

De gemeente Maasmechelen wil haar inwoners blijven motiveren om te bewegen tijdens deze coronaperiode, maar wel met de nodige maatregelen natuurlijk. Daarom lanceert de gemeente in samenwerking met ‘Ooit aan de Maas’ een eerste looproute via de loopapp ‘Runnin’ City’. De route loopt door Maasdorpje ‘Vucht’ en gidst je langs verschillende interessante gebouwen en monumenten. Via een audioguide kom je meer te weten over de omgeving en de historiek van dit Maasdorpje dat al gekend was bij de Romeinen én wellicht ook de Vikingen. Binnenkort volgt een tweede route door Leut. "Coronaproof aanbod is het nieuwe mantra van onze vrijetijdsdiensten," legt schepen van Sport Romain Hamers uit. "De coronacrisis heeft een grote impact op de vrijetijdssector. Mensen samenbrengen is normaal onze core business en dat kan nu even niet, althans niet op de traditionele manier. De lancering van deze looproute op Runnin’ City past helemaal binnen die nieuwe realiteit. We willen mensen blijven inspireren om te bewegen en te sporten, binnen de beperkingen die het virus ons oplegt." De schepen testte samen met burgemeester Raf Terwingen, beiden fervente lopers, de route uit en beiden zijn enthousiast. "Ik ga geregeld lopen langs de Maas in Kotem, maar tot hier (Maasbempder Greend nvdr.) was ik nog niet geraakt," vertelt Raf Terwingen. "Met Runnin’ City bieden we een originele manier om Maasmechelen te ontdekken, zowel voor onze inwoners als voor toeristen. Onze gemeente heeft een rijke geschiedenis, de Romeinen wisten al dat dit de mooiste plek van Vlaanderen is (lacht). En dan dat prachtige decor met aan één kant de Maas en aan de andere kant Vucht dorp, een echte aanrader." Wie liever niet loopt, kan de route ook al wandelend of fietsend afleggen. Met zijn 8,8 kilometer is de afstand perfect te doen voor wandelaars en fietsers. De route loopt over verharde paden en landwegen. De app downloaden kan via http://runnin.city.