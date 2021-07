Op sommige plaatsen is meer dan 200 millimeter regen uit de hemel gevallen. En dat op korte tijd. Dat is werkelijk ongezien. Om een idee te geven. Op een heel jaar valt normaal in Ukkel zo'n 800 millimeter. En dat water moet allemaal afgevoerd worden via de Maas. Het beste nieuws is dan ook dat het zal stoppen met regenen. Dat zegt onze weerman Michel Nulens.