Verrassing in assisenzaal fruitplukkersmoord: verdachte komt met tegenstrijdige verklaringen

door Margo Ombelets

Het assisenproces van de 53-jarige Roemeense fruitplukker die in 2021 een collega om het leven bracht in Alken is van start gegaan. Over de schuld is geen twijfel. Het enige dat hier ter discussie staat is of het hier om moord gaat, of om doodslag. Althans dat was vanmorgen het geval. Tijdens het verhoor met de beschuldigde zijn er tegenstrijdigheden met zijn eerdere verklaringen. Het zorgt voor verrassing in de assisenzaal.