Verrast door de oorlog: Oekraïnse gezinnen met kind in therapie in Sint-Truiden kunnen niet meer naar huis

- Negen Oekraïnse gezinnen met een gehandicapt kind in therapie in Sint-Truiden kunnen door de oorlog niet meer naar huis. Ze worden nu als vluchteling opgevangen door het centrum dat hun kinderen behandelt.- We hebben spectaculaire beelden uit Peer want voor het eerst in België vervangt Elia met een helikopter de bollen aan de hoogspanningskabels.- Het kasteel in Ordingen krijgt vijf sterren. Samen met La Butte aux Bois in Lanaken liggen nu twee van de vier Vlaamse vijfsterren hotels in Limburg.- In Lummen opent Sabca een nieuwe productiehal waar een onderdeel gemaakt wordt voor het F35 gevechtsvliegtuig.- En in de TVL-reeks Sierre, 10 jaar later spreken we met een Lommelse die de busramp overleefde.