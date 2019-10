Verschillende wagens gevonden tijdens dreggen Albertkanaal

- Sint-Truiden gaat drugshonden inzetten om onaangekondigde controles te doen op middelbare scholen. De stad start een nultolerantie antidrugscampagne die zich vooral richt op jongeren.- In Hasselt wordt het iconische gebouw van Concentra naast de Herkenrodesingel afgebroken. Dat levert spectaculaire beelden op. Het mediabedrijf trok eerder dit jaar al een wissel op de toekomst met een gloednieuw gebouw waarin de redacties van TV Limburg en Het Belang van Limburg zijn gehuisvest.- Terwijl Hasselt meer dan 1 op 5 winkels verliest in tien jaar tijd, openen lokale ondernemers nieuwe kledingwinkels in de binnenstad. Wij gingen op zoek naar winkeliers die een toekomst zien in de op drie na belangrijkste winkelstad in België.- Pakt Nina Derwael een gouden medaille op de Olympische Spelen? Na haar glansprestatie in Stuttgart blikken we vooruit op haar volgende uitdaging.