Versuz geeft verloren kledingstukken aan arme Hasselaren

- Met de rugdekking van sluipschutters hebben de speciale eenheden van de politie in Eigenbilzen een man overmeesterd die zich met een groot mes verschanste in een appartement boven een café. - Na Pelt en Hasselt duikt het coronavirus nu ook op in Zonhoven. Voor het eerst in een basisschool. Bij steenfabriek Vandersanden in Bilzen zijn dan weer acht medewerkers in quarantaine geplaatst. - De wegeniswerken in Hasselt zorgden vanochtend voor een complete verkeerschaos. Kuringen - Hasselt duurde met de wagen bijna een half uur. - De Amerikaanse kers is een boom die niet langer welkom is in Genk. Met het verwijderen van stukken schors hoopt men dat de boom stilaan uitsterft.- En theatergezelschap Het Nieuwstedelijk brengt een monoloog van Kris Cuppens naar Hasselt en Genk. We geven u een voorsmaakje.