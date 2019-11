Vertrouwensboost moet STVV naar eerste thuisoverwinning sinds 11 augustus stuwen

In de hoogste klasse van het voetbal is er voor het eerst dit seizoen midweek voetbal. STVV heeft morgen de moeilijke verplaatsing naar KV Mechelen voor de boeg, Racing Genk ontvangt op hetzelfde moment in eigen huis Antwerp. In de Luminus Arena zien ze de komst van de Great Old als een echte test. Het team van Felice Mazzu won afgelopen weekend met 1-0 van rode lantaarn Cercle Brugge, al was het spel niet om over naar huis te schrijven.