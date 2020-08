Hevige onweders hebben op verschillende plaatsen in Limburg voor wateroverlast gezorgd. Dat was ondermeer het geval in Tongeren en Gingelom. Vooral in die laatste gemeente kregen heel wat bewoners te kampen met modderstromen. En dat is helaas niet nieuw. Buurtbewoners doen daarom een oproep naar de gemeente om samen naar oplossingen te zoeken voor een probleem dat al tientallen jaren aansleept.