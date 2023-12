Verzopen tuinen vragen speciale aandacht

- Twee jaar effectief. Dat is de straf voor de 22-jarige brandstichter voor zijn rol bij de dodelijke brandstichting op 11 augustus 2019 in een vervallen winkelcomplex op de Koolmijnlaan in Beringen waarbij twee brandweermannen het leven lieten.- De burgerbeweging 'Burgers Eerst' vecht de fusie van Tongeren en Borgloon juridisch aan. Er loopt een klacht bij Binnenlands Bestuur.- Ex-voorzitter van KS Vriendenkring Michel Dylst moet zich voor de strafrechter verantwoorden voor het verduisteren van 2,5 miljoen euro lidgeld van de mijnwerkers.- JBC bouwt een drievoudig winkelcomplex in Zonhoven omdat klanten geen parking meer vinden in een stad.- En Racing Genk is Europees uitgeschakeld ondanks een overwinning in de slotwedstrijd.