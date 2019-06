Vestiville in Lommel afgelast

De stad Lommel heeft Vestiville voorlopig groen licht gegeven. Het veelbesproken hiphopfestival kan vandaag plaatsvinden. Of het festival op zaterdag en zondag mag doorgaan, is nog niet zeker. Daar beslist de stad vanavond rond 22 uur over tijdens een nieuwe veiligheidscontrole. Na de veiligheidsinspectie op het festivalterrein kreeg de organisatie van Vestiville gisteren geen goedkeuring van politie en brandweer. Verschillende veiligheidsaspecten waren niet in orde, waaronder de keuringsattesten van de podia en van de attracties. Inkrimpen Gisterenavond werd er met de festivalorganisatie afgesproken dat de eerste dag van Vestiville mocht doorgaan, mits er enkele eisen over de veiligheid opgevolgd zouden worden. Zo moest de festivalweide inkrimpen en eiste de stad een nieuwe plattegrond en veiligheidsplan voor het festival. Deze veiligheidsvereisten waren deze ochtend rond 9 uur in orde tijdens een nieuwe veiligheidscontrole op het terrein. Voorlopig krijgt het festival dus groen licht. Zaterdag en zondag Verder wordt de situatie van het festival van dag tot dag bekeken. Vanavond rond 22 uur vindt er een nieuwe veiligheidscontrole plaats. Daar beslist de stad of dag twee en drie van Vestiville ook mogen doorgaan. Later volgt meer in het TVL Nieuws.