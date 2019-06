Na zeven maanden in het voormalig Administratief Centrum van Hasselt, zet De Serre Hasselt de bloemetjes buiten onder het mom van ‘De Serre verkast’. Tussen 5 juli en 15 september trekt De Serre naar de tuin van het begijnhof, waar het makerscollectief ConstructLab en Z33, Huis voor actuele kunst samen aan een ontmoetingsplek bouwen. De Serre Hasselt verhuist zijn gehele programmatie en de werking van De Bar naar het begijnhof. De vaste programmatie van De Serre Hasselt zal er tijdelijk nieuw onderdak vinden, waarbij samenwerkingen met o.a. Limburgse festivals en andere initiatieven worden aangeboord, aangevuld met een rist workshops en alternatieve markten. Films en muziek in tuin BegijnhofDaarnaast baat De Serre ook De Bar uit van DISplay waar betaalbare, alternatieve & Limburgse producten hoog in het vaandel worden gedragen. Tijdens DISplay kan je een hele zomer lang genieten van film, muziek, workshops en markten in de Hasseltse begijnhoftuin. DISplay is een initiatief van Z33 House for Contemporary Art en Constructlab. Het project kwam tot stand dankzij de steun van Stad Hasselt, Vlaamse overheid en Universiteit Hasselt in samenwerking met De Serre Hasselt. Open vanaf 5 juliDe aftrap van het zomerproject van De Serre Hasselt in het Begijnhof start in het weekend van 5, 6 en 7 juli. Op vrijdag 5 juli zakken Miguel Medianoche (beter bekend als Michael Midnight), DJ Push en Plaatwerk Soundsystem af naar ‘Limburgse Kweek’. Zaterdag 6 juli staat het hardere gitaarwerk centraal via een collaboratie met Rock Herk, waar ze op zondag meer focussen op een gezellige namiddag met hun vertrouwde concept ‘Plaatwerk’ en outdoor spellen onder de noemer ‘Vrij Spel’. De Werkplek blijft openIn het voormalig Administratief Centrum kunnen de vaste bewoners nog steeds terecht in De Werkplek, Het Zeefdrukatelier, De Beeldbuis en in Het Zicht. De Serre Hasselt zit niet stil. Midden juli kondigen ze nog een nieuwe samenwerking met een grote Limburgse speler op de markt, in de Hasseltse binnenstad.