Vestiville spreekt geruchten over fake festival tegen en verzekert dat absolute wereldtop hip hop dit weekend in Lommel zal optreden

In Ham zitten de senioren van de assistentiewoningen van De Waterjuffer al een week zonder lift. En dat met deze hitte. De lift is defect, nadat de bliksem is ingeslagen. Het is wachten op de wisselstukken. Die arriveren vandaag of morgen, zo laat burgemeester De Vis van Ham in een reactie weten. Hij benadrukt ook dat hij een traplift heeft laten installeren en er extra personeel is om de bejaarden veilig naar beneden te laten gaan.