Videospel van Hasselts bedrijf leert Oekraïeners vliegen met kamikazedrones

- Het Spectrumcollege Beringen en Lummen stuurt een brief naar onderwijsminister Ben Weyts om te protesteren tegen het systeem van leerkracht-specialist. De scholengroep zal het systeem niet invoeren bij de start van het nieuwe schooljaar. - De Limburgse verkeersmagistraat Anja De Schutter roept iedereen op om de eerste schooldag extra voorzichtig te zijn in het verkeer. Elke dag raken in ons land 14 kinderen gewond in het schoolverkeer.- Op de laatste dag van de vakantie mogen in Bosland nog één keer alle remmen los. - Volgende week is het F35 gevechtsvliegtuig in Kleine-Brogel te bekijken, zowel in de lucht als op de grond.- En de wereldvermaarde krant The Guardian tipt Limburg als vakantiebestemming voor haar lezers.