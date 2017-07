Vier auto's in brand gestoken in Paal-Beringen

Ook in Lommel is dus een auto in brand gestoken, maar hier gaat het al zeker om een alleenstaand geval. Uit het eerste onderzoek blijkt dat het gaat om een voertuig dat gebruikt is bij criminele feiten. De daders hebben de wagen allicht in brand gestoken om hun sporen uit te wissen. Intussen onderzoekt het parket Limburg of er wel een verband is met een auto die ook vannacht in brand is gestoken in Genk.