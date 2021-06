Vier consortia dingen mee voor realisatie gevangenis in Leopoldsburg

De zoektocht naar de vermiste en zwaarbewapende militair Jürgen Conings gaat verder. Deze ochtend verzamelden militairen en speciale eenheden aan het stadion van Genk. Tientallen militairen, leden van de speciale eenheden en agenten van de federale politie arriveerden deze ochtend aan de parking van het stadion van Racing Genk. Het stadion ligt dicht bij het Nationaal Park Hoge Kempen. Of er een specifieke aanwijzing is naar de vermiste Conings, is nog niet duidelijk. De 46-jarige terreurverdachte Jürgen Conings is al van 17 mei vermist. Midden mei verdween hij nadat hij enkele zware wapens uit de kazerne in Leopoldsburg had gestolen. In verschillende afscheidsbrieven uitte hij bedreigingen naar politici, virologen en zijn werkgever Defensie.