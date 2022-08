- In Peer komen 25 runderen om bij een zware boerderijbrand. Twee stallen vatten vuren, daarbij komt er ook asbest vrij.- In Houthalen-Helchteren heeft een wolf 4 nieuwe slachtoffers gemaakt. Deze keer 4 damherten. De eigenaar had geen wolf proof omheining, maar gaat die nu toch plaatsen.- We gaan live naar de festivalweide in Kiewit waar vanmiddag de eerste editie van HEAR HEAR op gang is getrapt.- En in Wellen hebben ze vanmiddag carnaval gevierd, voor het eerst in tropische omstandigheden.