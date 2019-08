Vier gewonden bij instorting bedrijfsgebouw in Peer

Het was deze ochtend even schrikken voor een vrouw die bij het kasteel van Betho in Tongeren aan het wandelen was. Op het wandelpad aan het kasteel kwam zij plots oog in oog te staan met een Russische rattenslang. De vrouw reageerde snel en wist de slang te vangen onder een winkelkrat. Russische rattenslangen zijn niet giftig, maar kunnen wel tot twee meter groot worden. Medewerkers van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen kwamen het dier ophalen. De slang was erg mager, onvolledig verveld en had een wonde aan de buik. Waarschijnlijk is het dier ontsnapt of werd het gedumpt in de Tongerse natuur.