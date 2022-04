door anystreamtvl anystreamtvl

Vier Limburgse jongeren doen een gooi naar het wereldrecord padellen. Kobe, Jentl, Jens en Juan proberen op 14 mei maar liefst 28 uur aan één stuk te padellen op club Excelsior in Hasselt. Als het aantal padelclubs dat in Limburg als paddenstoelen uit de grond schiet, een graadmeter kan zijn, dan is padel in Limburg op dit ogenblik de snelst groeiende sport.