Het kwakkelweer van de afgelopen weken zorgt voor een moeilijke periode voor de zomerbars in Limburg. Zij moeten elke dag bekijken of ze door het weer wel kunnen openen of niet. Voor Bar Kaai in Hasselt was juni een absolute topmaand. Maar toch hopen ze dat de maand augustus wat zonniger wordt. Want de situatie van dag tot dag bekijken, zorgt voor moeilijkheden in de planning.