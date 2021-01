Vierde school in Sint-Truiden moeten deuren sluiten door corona-uitbraak

De Limburgse eerstelijnszones zoeken nog dringend helpende handen voor de vaccinatiecentra. Binnenkort wordt er op grote schaal gevaccineerd in onze provincie. Maar er is nog veel hulp nodig. Daarom lanceren de eerstelijnszones een website voor registratie van vrijwilligers, hulp- en zorgverleners van vaccinatiecentra. "Iedereen die wil helpen in één van de Limburgse vaccinatiecentra kan zich eenvoudig registreren op de website www.helplimburgvaccineren.be. Op die manier willen we kort op de bal spelen. De gegevens worden centraal beheerd in één database en komen zo meteen op de juiste plek terecht. Zo kunnen we perfect in kaart brengen wie we waarvoor kunnen inschakelen. Het Limburggevoel is sterk aanwezig in onze provincie en solidariteit zit in ons DNA. We hopen dat iedereen de weg vindt naar de website," vertelt Dr. Kaat Ieven, voorzitster van de Eerstelijnszone Kemp en Duin. Medische en niet-medische hulp gezochtVoor de organisatie van de Limburgse vaccinatiecentra is er nood aan medische, administratieve en logistieke ondersteuning. Dr. Ieven legt uit: "Om alles in goede banen te leiden en de centra voldoende te bemannen is er nood aan medisch personeel zoals verpleegkundigen, artsen, apothekers, kinesitherapeuten, tandartsen,… Daarnaast hebben we mensen nodig met administratieve en logistieke kwaliteiten voor taken als registratie van inwoners, het voorraadbeheer,…"