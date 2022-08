De aanhoudende droogte zorgt voor problemen bij de viskweekvijvers in onze provincie. Die zijn vooral in Zonhoven terug te vinden. Het waterpeil van de vijvers zakt door verdamping, en de beken in de regio staan te droog om het waterniveau terug aan te vullen. Daardoor is de concentratie algen in het water te hoog, en dat kan leiden tot vissterfte. Bij viskwekerij Sint-Pieter was dat al het geval. Zij moesten al een 400 kg dode vissen uit het water rapen.