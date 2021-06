Gisterenavond is een auto ingereden op een terras van een horecazaak in het centrum van Bilzen. Een man die op het terras zat, raakte hierbij zwaar gewond. De 21-jarige bestuurder van de auto had maar liefst 1,8 promille alcohol in het bloed. De jonge bestuurder uit Bilzen reed na een flauwe bocht met zijn wagen in op het terras van een horecazaak in de Klokkestraat. Eén cafébezoeker werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De 21-jarige bestuurder legde een positieve ademtest af. De Bilzenaar, die zijn rijbewijs nog geen jaar had, bleek maar liefst 1,8 promille alcohol in het bloed te hebben. Hij mocht zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren. Bilzenaar te dronken voor ademtest De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst kreeg gisteren ook meerdere meldingen binnen van een dronken bestuurder. Het voertuig kon uiteindelijk onderschept worden op de Bilzersteenweg in Hoeselt. De 68-jarige bestuurder uit de Bilzerse deelgemeente Reek was te dronken om een ademtest af te nemen. De bestuurder werd ter ontnuchtering opgesloten in de cel, waar er ook een bloedstaal werd afgenomen. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Het was de derde keer in een paar maanden dat de man betrapt werd op het rijden onder invloed van alcohol. Hoeselaar met rijverbod betrapt achter het stuur Gisteren heeft de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst ook een voertuig onderschept op Kieleberg in Munsterbilzen. De 44-jarige bestuurder uit Hoeselt werd voor de tweede keer op korte tijd betrapt op het besturen van een voertuig ondank zijn lopend rijverbod. Gezien de hardleersheid van de man werd het parket van Limburg gecontacteerd. Op hun vraag werd het voertuig geïmmobiliseerd tot de bestuurder terug een rijbewijs kan voorleggen, na het afleggen van herstelexamens.