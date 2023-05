Vijf gewonden bij ongeval in Heusden-Zolder

De herkozen Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft met zijn overwinningsspeech afgelopen nacht ook de Turken in Limburg in feeststemming gebracht. Op de Koolmijnlaan in Heusden was het één groot feest met dansende Turken van Antwerpen tot Tessenderlo én claxonnerende auto's met rode vlaggen op de motorkap. Dezelfde taferelen in Eisden. In Genk was sprake van een kleine schermutseling in de marge van het feestgedruis.