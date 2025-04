Vijf hectare heidegebied is in vlammen opgegaan tijdens een grote natuurbrand op de Mechelse heide in Maasmechelen. De brandweer Oost-Limburg rukte uit om de brand te bestrijden. Tegen middernacht was de brand onder controle, maar de brandweer heeft nog tot deze middag moeten nablussen. Wat de precieze oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk, maar er zijn signalen dat het gaat om menselijk toedoen. Het brandgevaar is zeker nog niet geweken, de bevoegde diensten blijven zeer waakzaam.