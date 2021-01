Politie CARMA arresteerde donderdag twee minderjarige jongeren uit As omdat ze opriepen tot gewelddadig protest en beschadigingen. De twee tieners namen deel aan de verspreiding van oproepen via sociale media om massaal op straat te komen en zich met geweld te verzetten tegen de coronamaatregelen. In de oproepen was ook sprake van het doelbewust beschadigen van winkels en van openbare gebouwen in Genk. Na verder onderzoek kon de politie donderdag een 14-jarige en een 15-jarige arresteren. De oudste mocht na verhoor beschikken. Deze dient zicht later te verantwoorden bij de parketmagistraat. Zijn aandeel in de feiten bleek minder betekenisvol. De jongste wordt vandaag voorgeleid bij de jeugdrechter. Parket en politie nemen de oproepen tot geweld zeer ernstig en verlenen prioriteit aan het identificeren van de oproerkraaiers. Er wordt streng opgetreden tegen wie aanzet tot of deelneemt aan gewelddadig protest.