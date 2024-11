Er wordt steeds vaker ingebroken in het najaar, dat merkt beveiligingsexpert Raf Jansen van Luco Security op. Daarom gaat hij nu zelf de beveiliging testen bij bedrijven die dat willen. De bedoeling is om gevoelige punten te vinden in de beveiligingsinstallatie. Vooral nu het vroeg donker is, zien criminelen hun kans om toe te slaan. De beveiligingsexpert zelf trok met een bivakmuts naar het terrein van BMW Beliën in Pelt.