Vijf jaar na de sluiting van Ford Genk staat Limburg er economisch beter voor dan ooit

Het jobaanbod in Limburg is op de moment veel groter in Limburg dan in de rest van Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van VDAB Limburg. Vorig jaar kwamen er zo'n 33.000 vacatures bij in onze provincie. Al is het niet enkel rozengeur en maneschijn, want een groot deel van die jobs geraken niet ingevuld. Bij VDAB roepen ze zowel werknemers als werkgevers op om te investeren in bijscholing zodat Limburg de positieve spiraal die werd ingezet na de sluiting van Ford Genk kan blijven aanhouden.