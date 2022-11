Vijf Limburgse koren brengen Carmina Burana in CCHA

Met Adembenemend ligt er sinds dinsdag een nieuw boek van Anja Feliers in de boekhandel. Het is het sluitstuk van de trilogie Dirty Little Secrets. Het is het eerste erotische drieluik van de populaire Bilzerse schrijfster, maar waarschijnlijk niet het laatste. Want erotische thrillers zijn in Vlaanderen een gat in de markt.