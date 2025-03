In de Frederik Maldersstraat in Maaseik is vandaag een synthetisch drugslab ontdekt in de kelder van een woning. Twee mannen zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Mechelen. De vondst komt voort uit een reeds lopend onderzoek naar een lab in Putte. Op 23 februari stootte de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen op een drugslabo in een landbouwbedrijf in Putte. Tegelijkertijd werden ook huiszoekingen uitgevoerd in Borgerhout, Lille, Mol, Putte en Wijnegem. In totaal werden zeven mensen gearresteerd. De onderzoeksrechter liet vier van hen aanhouden en overbrengen naar de gevangenis. Verder onderzoek door de FGP bracht een link met Maaseik naar boven. Bij een huiszoeking vandaag stootten de speurders op het drugslab in de Frederik Maldersstraat. Twee mannen werden gearresteerd. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse. Het drugslab zal worden ontmanteld door de civiele bescherming. Welke drugs er werden aangemaakt, is voorlopig niet duidelijk. Later volgt meer in het TVL Nieuws.