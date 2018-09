Vijf transmigranten opgepakt in Heusden-Zolder

- Is de hetze rond de Genkse islamschool een gevolg van de bitse verkiezingsstrijd tussen CD&V en N-VA? Burgemeester Wim Dries stelt vragen bij de timing van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon om de zaak ten gronde te onderzoeken. - Nu zijn schorsing is afgelopen krijgt de omstreden dokter Duchateau in Bilzen weer een massa mensen over de vloer. Vele patiënten zijn ervan overtuigd dat ze hun leven danken aan de dokter. - In het TVL Middagnieuws hadden we exclusief een live interview met Carles Puigdemont. De Catalaanse ex-minister-president gaf onder massale belangstelling het openingscollege aan de PXL.- Racing Genk start zijn Europese wedstrijd tegen het Zweedse Malmö in de winning mood. - En Beringenaar Ahmet Koc mag in Gent niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.