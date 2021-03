De federale gerechtelijke politie Limburg heeft in het kader van een onderzoek naar onder meer corruptie en witwaspraktijken een tiental huiszoekingen gehouden in de regio Hasselt. Er werden ook enkele arrestaties verricht. De draaischijf in het onderzoek is een 55-jarige Hasselaar. De huiszoekingen gebeurden zowel op privé-adressen als bij bedrijven. De 55-jarige Hasselaar, die de draaischijf is in het onderzoek, is actief in meerdere verenigingen en bedrijven. De andere verdachten situeren zich in de bouwsector. Het parket Limburg kan momenteel nog niet meedelen of de gearresteerden al dan niet zullen voorgeleid en aangehouden worden. Het onderzoek zit nog in een opstartfase en het parket onthoudt zich momenteel van ieder commentaar in afwachting van verdere resultaten.