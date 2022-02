Vijf wedstrijden in 14 dagen: Racing Genk staat voor waarheidsweken

STVV-verdediger Junior Pius wordt voor onbepaalde tijd geschorst door de club, assistent-trainer Dennis Schmitt is voor twee wedstrijden geschorst. Pius krijgt ook nog eens een boete van 5.000 euro. De aanleiding waren de incidenten van vorige vrijdag na afloop van de wedstrijd tegen Charleroi. Enkele fluitconcerten van de fans schoten in het verkeerde keelgat en Pius en Schmitt gingen verhaal halen. De verdediger ging zelfs zo ver dat hij spuwde in de richting van de fans en zijn middenvinger toonde aan de STVV-supporters. Een delegatie van de club en enkele vertegenwoordigers van de supporters kwamen intussen samen. De twee heren in kwestie waren beschikbaar voor het overlegmoment, maar niet welkom bij de fans. Zij excuseerden zich dan maar via een communiqué. De aanwezige vertegenwoordigers van de verschillende supportersverenigingen spreken wel van een constructief overleg met het bestuur. De supporters wilden hun frustraties over het gebrek aan binding tussen club en fans al langer kenbaar maken. De club laat in een persbericht weten dat het budget zal vrijmaken om de band weer te versterken. Zo zal er iemand aangeworven worden die zich daar dagelijks mee bezig houdt en er wordt een taskforce opgericht met supporters.In TVL Sportcafé werd er maandag nog nagekaart over het incident: