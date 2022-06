- Dankzij de uitvinding van het Genkse bedrijf Thermovault kunnen gezinnen gemiddeld 350 euro energiekosten per jaar besparen. - In Beringen raken een motorrijder en z'n passagier zwaargewond na een aanrijding met een wagen. - Twee Limburgse ondernemers brengen een make-up collectie op de markt die je ook beschermt tegen de zon. - Door de steeds extremere weersomstandigheden zullen we in de toekomst anders moeten tuinieren. Een expert legt uit wat we moeten doen. - En in Ham was het zweten geblazen tijden het Belgisch kampioenschap chili pepers eten.