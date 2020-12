Vincent Van Quickenborne (Open VLD): "Lik-op-stukbeleid Limburg gaan we uitrollen in hele land"

Vier agenten van de politie Lanaken/Maasmechelen zijn tijdelijk arbeidsongeschikt, nadat zij gisterenavond gewond raakten bij een arrestatie in Maasmechelen. De verdachte, een 30-jarige man, verschijnt morgen bij de onderzoeksrechter voor vandalisme en weerspannigheid tegenover de politie. De vandaal kon pas ingerekend worden nadat een agent een schot loste met zijn dienstwapen. De 30-jarige man liet dit weekend een spoor van vernieling achter in de zone Lanaken/Maasmechelen. Zo reed hij zaterdag even voor middernacht twee keer opzettelijk tegen een auto op de Eburonenlaan in Lanaken. Zondag rond 18 uur beschadigde hij een auto in de Thomasboslaan in Maasmechelen. Drie uur later vernielde hij een raam van een woning aan de Varenstraat in Maasmechelen. Even later reed hij opnieuw tegen een wagen in de Eburonenlaan in Lanaken. Vier agenten arbeidsongeschikt Rond 22.30 uur werd de verdachte klemgereden door enkele politiepatrouilles in de omgeving van de Schuttersstraat in Maasmechelen. De man probeerde nog te ontsnappen en reed daarbij een politieagent aan, die gewond raakte aan de arm. De politie kreeg de verdachte pas uit zijn voertuig, nadat een agent zijn dienstwapen bovenhaalde en op de auto schoot. Tijdens een schermutseling bij de arrestatie raakte een andere politieagent gekwetst aan zijn hand. De verdachte zelf liep geen verwondingen op. Onderzoeksrechter Een ambulance werd opgeroepen om de gewonde agenten te verzorgen. Ook het gerechtelijk labo en een wapendeskundige kwamen ter plaatse. De verdachte werd naar de politie CARMA overgebracht. Zij doen het verdere onderzoek. De politie Lanaken/Maasmechelen laat weten dat alle collega’s die betrokken waren bij het incident, onder de indruk zijn van de feiten. Vier politieambtenaren zijn voorlopig arbeidsongeschikt. Het parket besliste vandaag om de verdachte bij de onderzoeksrechter voor te leiden. Die voorleiding zal morgen gebeuren.