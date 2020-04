Virtuele huizenverkoop zit in de lift

We hebben er allemaal nood aan, een streepje optimisme in deze donkere tijden. En daarom beginnen we vandaag met een verhaal van hoop. De 74-jarige Jos Boyen lag dagen in het Sint-Trudoziekenhuis met het coronavirus. Deze namiddag mocht hij naar huis. Hij is het ziekenhuispersoneel van Sint-Trudo enorm dankbaar. Maar vanavond is hij eindelijk weer thuis bij vrouwlief. Vanmiddag konden we hem nog even spreken net voor z'n ontslag uit het ziekenhuis.