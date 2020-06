Visboeren uit Riemst winnen Herman Dessersprijs

De 26ste Ondernemersprijs Herman Dessers gaat naar Gianne Levenstond en Axel Verberckmoes, de zaakvoerders van Levenstond Seafood. Voka Limburg bekroont het duo voor de duurzame groei van het familiebedrijf en hun innovatieve aanpak. "Het visverwerkingsbedrijf werd in 2007 opgericht en profileert zich als een groeibedrijf dat vooruit denkt en zeer goed de logistieke sterktes van onze provincie benut", zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. De andere genomineerden waren Ismaël Ben-Al-Lal (U2Pgroup) en Sam Strijckmans (Nitto EMEA). De vakjury motiveert haar keuze als volgt: "Gianne en Axel tonen op voortreffelijke wijze hoe innovatie en export bijdragen tot een duurzame groei. Het duo startte 13 jaar geleden met hun visverwerkingsbedrijf en kon in 2019 een bedrijfsomzet van 75 miljoen euro voorleggen. Daarin zijn niet de cijfers, maar wel de evolutie belangrijk. De slimme implementatie van innovatie resulteren in efficiëntiewinst en meer kwaliteit. De internationale focus is dan weer een noodzaak voor de visaanvoer, maar toont dat Limburg een vruchtbare bodem is voor ambitieuze exporteurs." Gianne Levenstond en Axel Verberckmoes volgen in de eregalerij Stijn Bijnens op. De CEO van Cegeka werd vorig jaar bekroond voor het werk dat hij leverde bij de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM). Voor het ondernemerskoppel komt de overwinning onverwacht. "Wij zijn een klassiek bedrijf, wij zijn gewoon visboeren", lacht het duo. "We willen in de eerste plaats al onze medewerkers bedanken. Ondernemen doe je steeds met mensen en gebeurt samen door mensen." "Laat ondernemers investeren" Karin Van De Velde, voorzitter van Voka – KvK Limburg, benadrukte in haar openingsspeech dat een federale regering meer dan ooit nodig is om gepaste relance-maatregelen te nemen. "Laat de overheid in de eerste plaats zelf investeren. Dit doen ze al decennialang te weinig. Denk maar aan het SALK-plan, waarvan we nog steeds wachten op de uitvoering van grote infrastructuurwerken en de ontwikkeling van de industriegebieden rond het Economisch Netwerk Albertkanaal. Die moeten er komen om onze Euregionale concurrentiepositie te versterken", roept Karin Van De Velde op. "Een rationele behandeling van ieder investeringsdossier is de beste manier om onze economie en maatschappij terug op rails te krijgen. Meer zelfs, dit zou de grootste relancemaatregel zijn." Van De Velde ziet ook dat ondernemers zelf wel willen investeren, maar te vaak vastlopen in de complexiteit van regelgeving én procedures. "Overheden moeten ook toelaten dat ondernemingen kunnen investeren. Een rationele behandeling van ieder investeringsdossier is de beste manier om onze economie en maatschappij terug op rails te krijgen. Meer zelfs, dit zou de grootste relancemaatregel zijn. Naast de beste, is het meteen ook de goedkoopste maatregel, want deze kost nul euro. Beloftes en eerder gemaakte afspraken vervallen te vaak in rechtsonzekerheid. Je kan geen huis bouwen op los zand, zo hebben ook ondernemers nood aan een stevig fundament." Hoe werd de winnaar gekozen? De toewijzing van de prijs gebeurt in twee fasen. Eerst werd via de lezers van het Voka-magazine Bedrijvig Limburg een oproep gedaan tot nominaties. Uit de meest genoemde kandidaten werden door een jury vervolgens de drie genomineerden en de winnaar gekozen. De jury bestaat uit: de voorzitter, de vice-voorzitter, een lid van het bestuurscomité en de gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel Limburg, de kabinetschef van de gouverneur van de provincie Limburg, twee hoofdredacteurs van Limburgse media en de rector van de Universiteit Hasselt. Over de Ondernemersprijs Herman Dessers Het doel van de Ondernemersprijs Herman Dessers is al vijfentwintig jaar lang het belonen van een persoon, een onderneming, een vereniging, een instelling of een groepering uit Limburg die op economisch, sociaal, cultureel of wetenschappelijk gebied een uitzonderlijke prestatie geleverd heeft ten voordele van de provincie Limburg, waardoor de provincie een positieve uitstraling krijgt buiten haar grenzen. De Ondernemersprijs Herman Dessers is genoemd naar de directeur die de Kamer voor Handel en Nijverheid Limburg maar liefst 42 jaar leidde, van 1949 tot en met 1990. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een Limburger, een Limburgs bedrijf, een vereniging, instelling of groep die op economisch, sociaal, cultureel of wetenschappelijk gebied een opmerkelijke prestatie heeft geleverd.