De leerlingen van basisschool de Letterfant in Sint-Truiden hebben vandaag hun 'verjaardagsfiets' voorgesteld aan het grote publiek. Het is een fiets waarbij snoepjes in het rond vliegen als je erop trapt. Het project is een samenwerking tussen het Antheneum in Sint-Truiden en laatstejaarsstudenten Elektromechanica van de PXL. De leerlingen van de lagere school kwamen met het idee en vervolgens gingen de studenten PXL en het Atheneum ermee aan de slag.