Vissers willen na brand nieuw clublokaal in natuurgebied

Vanmiddag brak er een uitslaande brand uit in een leegstaand appartement in Beringen-Mijn. De brandweer vermoedt dat het om kwaad opzet gaat.Een leegstaand appartement in de Koolmijnlaan brandde vanmiddag volledig uit. De brandweer trof een matras aan in het gebouw, maar op het moment dat het appartement vuur vatte, was er niemand in het gebouw aanwezig. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De brandweer vermoedt dat het vuur aangestoken werd.