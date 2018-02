Vital Heynen wordt bondscoach van beste volleyballand ter wereld

De supporters van Racing Genk mogen zich weer opmaken aan een ware volksverhuizing naar Brussel, want Genk heeft zich voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis geplaatst voor de finale van de beker van België. Genk versloeg in de terugwedstrijd in de halve finale KV Kortrijk met 1-0. Dat was genoeg om de 3-2 nederlaag uit de heenmatch uit te wissen. Op 17 maart speelt Genk de finale tegen Standard of Club Brugge.