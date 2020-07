VKW en Unizo vragen flexibele arbeidsregels en investeringen om Limburgse economie te beschermen tegen tweede coronagolf

Werkgeversorganisatie UNIZO is niet te spreken over de naar eigen zeggen "volstrekt onlogische en onbegrijpelijke discriminatie tussen privé en publieke recepties en banketten, voor wat het aantal deelnemers betreft", in het zopas gepubliceerde ministerieel besluit over de beslissingen van de Veiligheidsraad. En ook het feit dat er nog geen duidelijkheid is voor de organisatie van beurzen, vindt UNIZO onaanvaardbaar. In Nederland en in beperkte mate in Duitsland kunnen beurzen al vanaf 1 juli georganiseerd worden. In Frankrijk kan het ongelimiteerd vanaf 1 september. Wie een perfect georganiseerde receptie of een feest in privé-sfeer organiseert, met een profesionele cateraar en een vooraf gekende gastenlijst, mag vanaf morgen hooguit 50 genodigden ontvangen en vanaf 1 augustus hooguit 100. Dat betekent dat heel wat huwelijksfeesten deze zomer niet zullen kunnen doorgaan. "Maar voor een publiek mosselsouper van de lokale amateurvereniging, waarvan niemand vooraf de toeloop kent, ligt die limiet op 200 genodigden en straks zelfs op 400 binnen, en vanaf augustus zelfs op 800 genodigden buiten," staat er in het persbericht van UNIZO. "Kaakslag voor traiteurs""Dit slaat nergens op en is een kaakslag voor veel van onze traiteurs en cateraars die de noodgedwongen annulaties andermaal zullen zien binnenstromen," zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Laat die professionele banketten toch gewoon de geldende regels voor de horeca toepassen - wat ze perfect kunnen - met oog voor de noodzakelijke social distancing, en met eenzelfde limiet op het aantal gasten als bij de publieke banketten. Dat zou het voor onze cateraars weer leefbaar maken en uiteindelijk vragen we hier niet meer dan logisch respect voor het gelijkheidsprincipe." Wat met beurzen?Grote teleurstelling en onbegrip bij UNIZO zijn er ook voor het nog altijd uitblijvende perspectief voor het organiseren van beurzen. "Als het in Nederland, Duitsland en Frankrijk kan, waarom dan niet bij ons?", vraagt Danny Van Assche zich af. "Het organiseren van een beurs neemt makkelijk vier maanden en meer in beslag. Dus als de beursorganisatoren nu geen concrete datum krijgen, betekent dit dat de rest van hun jaar om zeep is." UNIZO eist dat de discriminatie tussen privé en publieke recepties en banketten in het ministerieel besluit onmiddellijk wordt weggewerkt en dringt aan op een klaar en duidelijk perspectief voor de eventsector.