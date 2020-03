VKW Limburg: "Belangrijk dat bedrijven duidelijkheid krijgen"

Het centrum van Beringen gaat vanaf vandaag volledig in lockdown. De handelaars hebben onderling besloten om samen hun winkels te sluiten tot en met 3 april. Daarmee is Beringen de eerste Limburgse gemeente die deze drastische maatregel neemt. “De gezondheid van onze klanten en medewerkers gaat voor”, laat de vzw Handelaars Beringen-centrum via persbericht weten. “Het is voor ons allemaal een moeilijke tijd, maar wij zijn er rotsvast van overtuigd dat we hier samen doorkomen. Wij hopen dan ook dat de regering ons snel allemaal in lockdown zet. Dat zou de enige juiste beslissing zijn voor onze maatschappij.” De handelaars in Beringen zullen vanaf nu meer inzetten op online verkoop, zodat iedereen nog steeds de kans krijgt om lokaal te kopen.