VKW Limburg hoopt op witte rook bij regeringsonderhandelingen

Minister David Clarinval heeft vandaag de verplichte vaccinatiecampagne tegen blauwtong officieel afgetrapt. Tegen 1 juni moeten alle Belgische schapen en het rundvee volledig gevaccineerd zijn. Dit om verspreiding van het virus tegen te gaan. Alle 45.000 betrokken veehouders zijn geïnformeerd en ook dierenartsen hebben officiële communicatie ontvangen waarin hun rol wordt verduidelijkt. Hun medewerking is belangrijk, want de overheidssubsidie zal enkel via een erkende dierenarts worden toegekend. Veehouders krijgen per gevaccineerd rund 23,50 euro steun, voor schapen gaat het om 7 euro. Alles samen werd een budget van 40 miljoen euro uitgetrokken. Verplichte vaccinatie In oktober besliste Clarinval al dat alle rundvee- en schapenhouders, ook hobbyhouders, hun dieren die voor 1 januari 2025 geboren zijn verplicht moeten vaccineren tegen twee types van blauwtong, serotypes 3 en 8. Runderen moeten daarnaast ook een spuitje krijgen tegen Epizoötische hemorragische ziekte (EHD). “Alles is geregeld zodat de landbouwers met een geruster gemoed naar de toekomst kunnen kijken”, aldus Clarinval. Naast de communicatie voor houders en dierenartsen werd er ook een website gemaakt waar alle praktische info gecentraliseerd wordt: www.btv-ehdv.be. Er werd ook een informatiecel opgericht, waar alle veehouders via mail terechtkunnen met hun vragen. Tot slot kunnen landbouwers zich nog steeds online inschrijven voor webinars van Dierengezondheidszorg Vlaanderen. Dodelijk virus Heel wat schapen en rundvee bezweken het afgelopen jaar aan het blauwtongvirus, zo ook in Limburg. Het ging over het serotype 3, dat agressiever is dan eerdere serotypes en zich vanuit Nederland heeft verspreid in België. Tot nu was de vaccinatie vrijwillig. Sinds begin vorig jaar werden er meer dan 460.000 dosissen van het serotype 3-vaccin bij runderen en schapen gezet en ruim 30.000 van het vaccin tegen serotype 8. “Ik wil de veehouders en de dierenartsen feliciteren met hun voorbeeldige mobilisatie ten aanzien van blauwtong”, zegt Clarinval. “Dankzij hun engagement is de vaccinatiecampagne op de goede weg. De dierenartsen zullen bijzonder aandachtig zijn voor de registratie van de vaccinaties in Sanitel, wat een sleutelelement is om te zorgen voor een strikte opvolging. Vaccinatie is het enige efficiënte middel om onze beslagen te beschermen en nieuwe verliezen te vermijden. Ik roep alle betrokken veehouders dus op zo snel mogelijk het nodige te doen.”