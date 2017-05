VKW overstelpt met vragen over herbestemming industriegrond

De Limburgse deputatie heeft op het voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove een milieuvergunning voor het nieuwe distributiecentrum van Nike in Ham goedgekeurd. De werkzaamheden gaan eerstdaags van start en moeten eindigen in de zomer van 2019. Het nieuwe distributiecentrum, dat sportkledij zal verdelen over heel Europa, zal met een werkoppervlakte van 200.000 m2 groter zijn dat het huidige. “In het huidige distributiecentrum werken 3.500 mensen, hoeveel werknemers er in het nieuwe distributiecentrum zullen werken, is nog niet duidelijk,” aldus Ludwig Vandenhove.