VKW TOP 500: Winst Limburgse bedrijven gaat vooral naar werknemers

Heeft de landbouw nog een toekomst in Limburg? Met die vraag gaan we iedere dag de boer op in onze TVL Reeks naar aanleiding van de dag van de landbouw. Vandaag in deel 3 trekken we naar de zorgboerderij van Erwin en Annick in Heers. Op hun boerderij krijgen ze de hulp van personen die niet meer kunnen meedraaien in het reguliere arbeidscircuit. Vandaag kregen ze het bezoek van minister Jo Vandeurzen die het aantal zorgboerderijen in Limburg zag verdrievoudigen.